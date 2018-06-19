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Віце-спікер ВР вийшла до протестувальників під парламентом

Віце-спікер ВР вийшла до протестувальників під парламентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вийшла до протестувальників під будівлею парламенту та запропонувала сформувати ініціативну групу і розпочати переговори, передає кореспондент УНН.

“Я звертаюся зараз до керівників акції, з проханням, щоб була сформована ініціативна група. Я запрошую групу, і ми зараз ідемо, а потім, коли буде перерва, ми до вас вийдемо, з підсумками роботи групу”, — заявила І.Геращенко.

Нагадаємо, учасники акції під українським парламентом прорвалися до другого під’їзду Верховної Ради.

Так, між мітингувальниками і правоохоронцями відбулася невелика штовханина, після чого близько 5 тисяч учасників акції рушили до другого під’їзду. Наразі вони підходять до дверей парламенту. Усередину їх не пропускають.

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