Вице-спикер ВР вышла к протестующим под парламентом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко вышла к протестующим под зданием парламента и предложила сформировать инициативную группу и начать переговоры, передает корреспондент УНН.
“Я обращаюсь сейчас к руководителям акции с просьбой, чтобы была сформирована инициативная группа. Я приглашаю группу, и мы сейчас идем, а потом, когда будет перерыв, мы к вам выйдем, с итогами работы группы”, — заявила И.Геращенко.
Напомним, участники акции под украинским парламентом прорвались ко второму подъезду Верховной Рады.
Так, между митингующими и правоохранителями произошла небольшая потасовка, после чего около 5 тысчяч участников акции двинулись ко второму подъезду. Сейчас они подходят к двери парламента. Внутрь их не пропускают.