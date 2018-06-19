Вице-спикер ВР вышла к протестующим под парламентом

“Я обращаюсь сейчас к руководителям акции с просьбой, чтобы была сформирована инициативная группа. Я приглашаю группу, и мы сейчас идем, а потом, когда будет перерыв, мы к вам выйдем, с итогами работы группы”, — заявила И.Геращенко.

Напомним, участники акции под украинским парламентом прорвались ко второму подъезду Верховной Рады.

Так, между митингующими и правоохранителями произошла небольшая потасовка, после чего около 5 тысчяч участников акции двинулись ко второму подъезду. Сейчас они подходят к двери парламента. Внутрь их не пропускают.