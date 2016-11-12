Віце-прем'єр: санкції проти РФ будуть однозначно продовжені у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Через дії Росії в Сирії, невиконання мінських угод щодо Донбасу питання продовження санкцій проти РФ буде однозначно продовжено. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"В.Путін своєю поведінкою у Сирії зняв будь-яку можливу аргументацію, чи серйозну дискусію стосовно того, чи будуть продовжені санкції проти Росії в грудні, коли Європейська рРада має прийняти це рішення. Поза тим, ми бачимо і надалі, що мінські угоди Росія не виконує… Я переконана, що так як розвиваються події зараз, в грудні питання санкцій щодо Росії абсолютно буде однозначно продовжено", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, ЄС, ймовірно, розширить санкції проти РФ в грудні, проте це буде зробити важче через обрання президентом США Дональда Трампа.