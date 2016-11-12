Вице-премьер: санкции против РФ будут однозначно продолжены в декабре

"Путин своим поведением в Сирии снял любую возможную аргументацию, или серьезную дискуссию о том, будут ли продолжены санкции против России в декабре, когда Европейский Совет должен принять это решение. Помимо того, мы видим и в дальнейшем, что минские соглашения Россия не выполняет... Я убеждена, что так как развиваются события сейчас, в декабре вопрос санкций в отношении России абсолютно будет однозначно продлен", - сказала она.

Как сообщал УНН, ЕС, вероятно, расширит санкции против РФ в декабре, однако это будет сделать труднее в связи с избранием президентом США Дональда Трампа.