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Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 19 березня

Віце-прем’єр-міністр Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 19 березня

Київ • УНН

 • 77130 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу відзвітувала про результати роботи сьогоднішніх гуманітарних коридорів, повідомляє УНН.

Деталі

З десяти гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало вісім. Всього евакуйовано 6 тисяч 623 людини.

Донецька область: з міста Маріуполь до міста Запоріжжя по коридору виїхали 4 тис. 128 осіб, з яких 1 тис. 172 дитини.

З міста Мангуш до Бердянська мікроавтобусами було перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати на автобусах до Запоріжжя.

Автобуси із Запоріжжя для евакуації маріупольців зараз прибувають до Бердянська. Завтра, 20 березня, на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську автобуси будуть о 9 годині. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.

Київська область: з села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей, з міста Буча до селища Білогородка евакуювали 320 людей, з селища Богданівка до Броварів 1 тис. людей.

З міста Бородянка до Білої Церкви евакуація не відбулася через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті і зможуть почати евакуацію людей завтра, 20 березня, із самого ранку.

Луганська область: з міста Лисичанськ до міста Бахмут виїхало 160 людей, з міста Сєвєродонецьк у місто Бахмут – також 160 людей, з міста Рубіжне у місто Бахмут – 45 людей, із міста Попасна у місто Бахмут – 310 людей. В ці міста було доставлено гуманітарні вантажі.

Херсонська область: на півшляху 14 вантажівок із гуманітарною допомогою для міст Херсонської області були зупинені окупаційними військами. Доставка гуманітарних вантажів не відбулася.

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