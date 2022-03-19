Вице-премьер-министр Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 19 марта

Детали

Из десяти гуманитарных коридоров сегодня сработало восемь. Всего эвакуировано 6 тысяч 623 человека.

Донецкая область: из города Мариуполь в город Запорожье по коридору выехали 4 тыс. 128 человек, из которых 1 тыс. 172 ребенка.

Из города Мангуш в Бердянск микроавтобусами было перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать на автобусах в Запорожье.

Автобусы из Запорожья для эвакуации мариупольцев сейчас прибывают в Бердянск. Завтра, 20 марта, на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске автобусы будут в 9 часов. Отправление в Запорожье планируется в 11.

Киевская область: из села Бервица в Бровары вывезено 500 человек, из города Буча в поселок Белогородка эвакуировали 320 человек, из поселка Богдановка в Бровары 1 тыс. человек.

Из города Бородянка в Белую Церковь эвакуация не произошла из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию людей завтра, 20 марта, с самого утра.

Луганская область: из города Лисичанск в город Бахмут выехало 160 человек, из города Северодонецк в город Бахмут - также 160 человек, из города Рубежное в город Бахмут - 45 человек, из города в город Попасная Бахмут - 310 человек. В эти города были доставлены гуманитарные грузы.

Херсонская область: на полпути 14 грузовиков с гуманитарной помощью для городов Херсонской области были остановлены оккупационными войсками. Доставка гуманитарных грузов не состоялась.