Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала гуманітарні коридори на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів на сьогоднішній день, повідомляє УНН.
На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів.
Донецька область
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.
24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ, до них вже невдовзі мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак.
«Після проходження блокпосту на в'їзді до міста, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію», - сказала Верещук.
Запорізька область
З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада.
З міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
Київська область
З селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З міста Макарів до міста Житомир. Місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
З села Бервиця до міста Бровари. Місце зборів – з села Бервиця, люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.