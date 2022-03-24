Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на сегодняшний день, сообщает УНН.
На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров.
Донецкая область
Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:
Бердянск - Запорожье. Место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже вскоре должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак.
"После прохождения блокпоста на въезде в город, автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию", - сказала Верещук.
Запорожская область
Из города Пологи в Запорожье. Место сборов - городской совет.
Из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов - пожарная часть №9.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье.
Киевская область
Из поселка Великая Дымерка в Бровары. Место сборов - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Из города Макаров в город Житомир. Место сборов - сельский совет, вул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
Из села Бервица в город Бровары. Место сборов - из села Бервица, люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.