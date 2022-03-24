Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала гуманитарные коридоры на сегодня

На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье. Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:

Бердянск - Запорожье. Место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже вскоре должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак.

"После прохождения блокпоста на въезде в город, автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию", - сказала Верещук.

Запорожская область

Из города Пологи в Запорожье. Место сборов - городской совет.

Из города Мелитополь в Запорожье. Место сборов - пожарная часть №9.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье.

Киевская область

Из поселка Великая Дымерка в Бровары. Место сборов - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место сборов - сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из города Макаров в город Житомир. Место сборов - сельский совет, вул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

Из села Бервица в город Бровары. Место сборов - из села Бервица, люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.