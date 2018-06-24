Віце-прем'єр Італії назвав Макрона зарозумілим через слова про мігрантів

Сальвіні сказав, що подібна проблема виникла в тому числі з-через того, що Франція не пускає мігрантів до себе. За його словами, через 4 роки біженці справили 650 тисяч висадок на території Італії, країна отримала від них 430 тисяч запитів, а 170 тисяч мігрантів розміщені в італійських готелях, казармах і квартирах. При це на їх утримання витрачається більше 5 млрд доларів.

“Якщо для зарозумілого президента Макрона це не проблема, ми пропонуємо йому припинити образи і показати щедрість фактами, відкривши французькі порти і припинивши відкидати жінок, дітей і чоловіків в Вентімільє”, — заявив Сальвіні.

До критики Макрона приєднався і інший віце-прем’єр Італії — Луїджі Ді Майон. На своїй сторінці в Facebook він сказав, що президент Франції втратив зв’язок з реальністю. “В Італії існує надзвичайна імміграційна ситуація, і вона також живиться Францією з безперервними відмовами на кордоні”, — написав він, зазначивши, що епоха, коли Італія “брала на себе усе” закінчилася.

Як повіжомляв УНН, лідери країн Євросоюзу проведуть екстрений саміт з питань міграції в Брюсселі.