Віце-канцлер ФРН оцінив шанси Туреччини щодо вступу в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель вкрай скептично оцінив шанси Туреччини "в доступній для огляду перспективі" вступити в Євросоюз, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Я не думаю, що у Туреччині в доступному для огляду майбутньому - я говорю про 10 або 20 років - є шанси увійти до складу ЄС", - сказав З.Габріель в інтерв'ю ARD.
За його словами, шансів на вступ не буде навіть в тому випадку, якщо Анкара виконає всі необхідні умови. Віце-канцлер ФРН пояснив, що зараз у ЄС немає можливостей для прийому "навіть невеликих держав".
Разом з тим політик не вважає за доцільне відмовлятися від ведення переговорів з Анкарою з цього питання.
"У тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, необхідно використовувати будь-який канал для діалогу з Туреччиною", - переконаний він.
Також З.Габріель закликав не пов'язувати угоду Туреччини з ЄС з питань біженців та можливу лібералізацію візового режиму для турків. За його словами, ці дві теми ніяк не пов'язані одна з одною. Європа не повинна дозволяти Туреччини шантажувати себе, впевнений віце-канцлер ФРН.
З.Габріель також торкнувся питання біженців в Німеччині. На його думку, необхідні умови для інтеграції мігрантів не були створені. "Недостатньо просто говорити, що ми впораємося. Необхідно це також робити", - розкритикував політик позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Нагадаємо, німецький уряд відхилив вимогу Анкари про скасування віз між Туреччиною і ЄС.