Віце-канцлер ФРН оцінив шанси Туреччини щодо вступу в ЄС

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 29620 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 23416 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 32484 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 47758 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 51479 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74913 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 84230 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148619 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208134 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194217 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 27174 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 23796 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24847 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 27726 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 31802 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 29636 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 33882 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 47769 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 503993 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 336047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 7366 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 9194 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131407 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190494 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132800 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Віце-канцлер ФРН оцінив шанси Туреччини щодо вступу в ЄС

Віце-канцлер ФРН оцінив шанси Туреччини щодо вступу в ЄС

Київ • УНН

 • 7519 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель вкрай скептично оцінив шанси Туреччини "в доступній для огляду перспективі" вступити в Євросоюз, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Я не думаю, що у Туреччині в доступному для огляду майбутньому - я говорю про 10 або 20 років - є шанси увійти до складу ЄС", - сказав З.Габріель в інтерв'ю ARD.

За його словами, шансів на вступ не буде навіть в тому випадку, якщо Анкара виконає всі необхідні умови. Віце-канцлер ФРН пояснив, що зараз у ЄС немає можливостей для прийому "навіть невеликих держав".

Разом з тим політик не вважає за доцільне відмовлятися від ведення переговорів з Анкарою з цього питання.

"У тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, необхідно використовувати будь-який канал для діалогу з Туреччиною", - переконаний він.

Також З.Габріель закликав не пов'язувати угоду Туреччини з ЄС з питань біженців та можливу лібералізацію візового режиму для турків. За його словами, ці дві теми ніяк не пов'язані одна з одною. Європа не повинна дозволяти Туреччини шантажувати себе, впевнений віце-канцлер ФРН.

З.Габріель також торкнувся питання біженців в Німеччині. На його думку, необхідні умови для інтеграції мігрантів не були створені. "Недостатньо просто говорити, що ми впораємося. Необхідно це також робити", - розкритикував політик позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, німецький уряд відхилив вимогу Анкари про скасування віз між Туреччиною і ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73