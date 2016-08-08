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Вице-канцлер ФРГ оценил шансы Турции по вступлению в ЕС

Вице-канцлер ФРГ оценил шансы Турции по вступлению в ЕС

Киев • УНН

 • 7518 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль крайне скептически оценил шансы Турции "в обозримой перспективе" вступить в Евросоюз, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я не думаю, что в Турции в обозримом будущем - я говорю о 10 или 20 лет - есть шансы войти в состав ЕС", - сказал З.Габриэль в интервью ARD.

По его словам, шансов на вступление не будет даже в том случае, если Анкара выполнит все необходимые условия. Вице-канцлер ФРГ объяснил, что сейчас в ЕС нет возможностей для приема "даже небольших государств".

Вместе с тем политик не считает целесообразным отказываться от ведения переговоров с Анкарой по этому вопросу.

"В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, необходимо использовать любой канал для диалога с Турцией", - убежден он.

Также З.Габриэль призвал не связывать соглашение Турции с ЕС по вопросам беженцев и возможной либерализации визового режима для турок. По его словам, эти две темы никак не связаны друг с другом. Европа не должна позволять Турции шантажировать себя, уверен вице-канцлер ФРГ.

З.Габриэль также коснулся вопроса беженцев в Германии. По его мнению, необходимые условия для интеграции мигрантов не были созданы. "Недостаточно просто говорить, что мы справимся. Необходимо это также делать", - раскритиковал политик позицию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, немецкое правительство отклонило требование Анкары об отмене виз между Турцией и ЕС.

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