Витік даних Facebook: Цукерберга запросили в Європарламент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європейський парламент, щоб відзвітувати перед парламентарями з приводу скандалу з витоком даних Facebook. Про це в Twitter повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні, передає УНН.
"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook має засвідчити перед представниками 500 мільйонів європейців, що особисті дані не були використані для маніпулювання демократією", - повідомив Таяні.
Нагадаємо, генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс направили лист на адресу компанії Facebook з вимогою надати документи, що стосуються збору даних про користувачів соціальної мережі британською аналітичною фірмою Cambridge Analytica.