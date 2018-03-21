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Витік даних Facebook: Цукерберга запросили в Європарламент

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європейський парламент, щоб відзвітувати перед парламентарями з приводу скандалу з витоком даних Facebook. Про це в Twitter повідомив президент Європарламенту Антоніо Таяні, передає УНН.

"Ми запросили Марка Цукерберга в Європейський парламент. Facebook має засвідчити перед представниками 500 мільйонів європейців, що особисті дані не були використані для маніпулювання демократією", - повідомив Таяні.

Нагадаємо, генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс направили лист на адресу компанії Facebook з вимогою надати документи, що стосуються збору даних про користувачів соціальної мережі британською аналітичною фірмою Cambridge Analytica.

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