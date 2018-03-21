Утечка данных Facebook: Цукерберга пригласили в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook. Об этом в Twitter сообщил президент Европарламента Антонио Таяни, передает УНН.
"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен засвидетельствовать перед представителями 500 млн европейцев, что личные данные не были использованы для манипулирования демократией", - сообщил Таяни.
Напомним, генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.