Вітчизняні будівельники з початку року виконали робіт на понад 36 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У січні-травні 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 36,3 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Більше половини, а саме 19,8 млрд грн, припало на виконання робіт зі зведення будівель. Робіт щодо зведення житла було виконано на суму понад 10,7 млрд грн, решта від загального обсягу виконання будівельних робіт припало на роботи зі зведення нежитлових будівель, а також на зведення інженерних та промислових споруд, різного роду ремонту та реконструкції.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів. Окрім завершення низки об’єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових.