Отечественные строители с начала года выполнили работ на более 36 млрд грн

Более половины, а именно 19,8 млрд грн, пришлось на выполнение работ по возведению зданий. Работ по возведению жилья было выполнено на сумму более 10,7 млрд грн, остальное от общего объема выполнения строительных работ пришлось на работы по возведению нежилых зданий, а также на строительство инженерных и промышленных сооружений, разного рода ремонт и реконструкции.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых.