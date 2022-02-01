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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Вітчизняне птахівництво зросло – статистика

Вітчизняне птахівництво зросло – статистика

Київ • УНН

 • 17972 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні зросло поголів’я свійської птиці. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Деталі

Так, за рік кількість свійської птиці в Україні зросла на 3,8% — до 208 млн голів.

Зокрема, поголів'я птиці в індивідуальних господарствах складає 88 млн голів. Поголів'я птиці в сільськогосподарських підприємствах на 1 січня становило 119 млн голів, проти 109 млн голів роком раніше.

При цьому, поголів’я свиней в Україні за рік скоротилося на 5,8%, поголів’я овець та кіз — на 4,1%, поголів’я великої рогатої худоби — на 6,4%.

Додамо

За рік експорт української курятини зріс на 30%. Так, у 2021 році Україна експортувала курятини на 716 млн дол., тоді як у 2020 році — на 554 млн дол.

Головними покупцями української птиці за кордоном з початку року були Саудівська Аравія (189 млн доларів), Нідерланди (136 млн доларів) та Словаччина (40 млн доларів).

Найбільший в Україні виробник і експортер курятини, міжнародна компанія МХП Юрія Косюка, у 2021 році експортувала 402,3 тис. тонн курятини проти 373,7 тис. тонн у 2020 році (+8%). Лише за четвертий квартал минулого року МХП зміг наростити експорт на 11% до 104,8 тисяч тонн курятини.

Українські Національні Новини

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