Висування Гончаренка в мери Києва може стати кінцем епохи "Слуг народу" - ЗМІ

Висування нардепа Олексія Гончаренка може стати “Чорним лебедем” для “команди Зе” на чергових місцевих виборах, які повинні відбутися 25 жовтня 2020 року, вважає політичний експерт Кирило Сазонов. Партія влади входить в ці вибори зі шлейфом скандалів і проблем. На відміну від парламентських, вибори місцеві, а тим більше — в Києві, витягнути на падаючому, але все ще високому рейтингу Зеленського, вже не вдасться, вважає політолог.

Експерт зазначає, що падіння економіки, епідемія коронавіруса і непопулярні карантинні заходи, які самі ж “слуги” демонстративно порушують, скандали з продажем за кордон і покупкою засобів захисту, внутрішня боротьба в “Слузі народу” привели до того, що рівень підтримки “команди Зе” істотно впав. Та й партійної структури як такої на місцях у партії влади немає. Претенденти на крісло мера Києва, яких в “Слузі народу” позиціонують як конкурентів Кличка, відверто слабкі і непереконливі, до того ж кияни розуміють, що вони будуть контролюватися Офісом Президента. Сам же Кличко успішно домовився з Офісом Президента і активно співпрацює з Банковою.

“При цьому у Кличка і ЄС електорат перетинається і, щоб перетягнути жителів столиці на свою сторону, ЄС потрібен активний і яскравий лідер, якого в Києві у них немає. Тому, звичайно, Гончаренко однозначно найкраще підходить на цю роль. Гончаренко зараз один з небагатьох яскравих публічних політиків, який є непримиренним критиком Зеленського. По суті, Гончаренко не збиратиме голоси за себе, він буде збирати голоси тих, хто проти Зеленського. Вибори в Україні поступово перетворюються в референдум довіри / недовіри Зеленському ”, - коментує ідею висунення Гончаренка “Європейською солідарністю” політолог.

На його думку, Гончаренко забере голоси тих, хто підтримує Кличка, але незадоволений його співпрацею із Зеленським. І плюс мобілізує достатню кількість киян, які незадоволені Зеленським. “Таким чином вибори в Києві перетворяться в питання життя і смерті для Зеленського. У разі поразки, епоха „Слуг народу“ буде закінчена. І не тільки в Києві. І нас з великою ймовірністю чекають позачергові парламентські і президентські вибори”, — вважає Сазонов.