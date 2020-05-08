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Выдвижение Гончаренко в мэры Киева может стать концом эпохи "Слуг народа" - СМИ

Киев • УНН

 • 23331 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Выдвижение Гончаренко на выборы в Киеве — интересный и неожиданный ход, который может изменить всю политическую раскладку в столице, а в перспективе повлиять и на результаты следующих парламентских и президентских выборов. Сообщают Вести, пишет УНН.

Выдвижение Гончаренко в мэры Киева может стать концом эпохи "Слуг народа" - СМИ

Выдвижение нардепа Алексея Гончаренко может стать “Черным лебедем” для “команды Зе” на очередных местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года, считает политический эксперт Кирилл Сазонов. Партия власти входит в эти выборы со шлейфом скандалов и проблем. В отличие от парламентских, выборы местные, а тем более — в Киеве, вытянуть на падающем, но все еще высоком рейтинге Зеленского, уже не удастся, считает политолог.

Эксперт отмечает, что падение экономики, эпидемия коронавируса и непопулярные карантинные меры, которые сами же “слуги” демонстративно нарушают, скандалы с продажей за границу и покупкой средств защиты, внутренняя борьба в “Слуге народа” привели к тому, что уровень поддержки “команды Зе” существенно упал. Да и партийной структуры как таковой на местах у партии власти не существует. Претенденты на кресло мэра Киева, которых в “Слуге народа” позиционируют как конкурентов Кличко, откровенно слабы и неубедительны, к тому же киевляне понимают, что они будут контролироваться Офисом Президента. Сам же Кличко Кличко успешно договорился с Офисом Президента и активно сотрудничает с Банковой.

“При этом у Кличко и ЕС электорат пересекается и, чтобы перетянуть жителей столицы на свою сторону, ЕС нужен активный и яркий лидер, которого в Киеве у них нет. Поэтому, конечно, Гончаренко однозначно лучше всех подходит на эту роль. Гончаренко сейчас один из немногих ярких публичных политиков, который является непримиримым критиком Зеленского. По сути, Гончаренко не будет собирать голоса за себя, он будет собирать голоса тех, кто против Зеленского. Выборы в Киеве постепенно превращаются в референдум доверия/недоверия Зеленскому”, — комментирует идею выдвижения Гончаренко “Европейской солидарностью” политолог .

По его мнению, Гончаренко заберет голоса тех, кто поддерживает Кличко, но недоволен его сотрудничеством с Зеленским. И плюс мобилизует достаточное число киевлян, которые недовольны Зеленским. “Таким образом выборы в Киеве превратятся в вопрос жизни и смерти для Зеленского. В случае поражения, эпоха „Слуг Народа“ будет закончена. И не только в Киеве. И нас с большой вероятностью ждут внеочередные парламентские и президентские выборы”, — считает Сазонов

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