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Виступ українця допоміг БК “Гран-Канарія” перервати серію поразок в чемпіонаті Іспанії

Виступ українця допоміг БК “Гран-Канарія” перервати серію поразок в чемпіонаті Іспанії

Київ • УНН

 • 17763 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг “Гран-Канарії” здобути першу перемогу за вісім матчів у чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

Клуб українця не вигравав у внутрішньому чемпіонаті з 13 листопада, але у домашній грі проти “Обрадойро” “Гран-Канарія” здобула перемогу 71:69.

Пустовий відіграв на майданчику 19 хвилин, набравши за цей час 9 очок (4/6 двоочкових, 1/2 штрафних), додавши до них 3 підбирання при 2 фолах.

Зауважимо, що “Гран-Канарія” піднялась на 11 позицію чемпіонату Іспанії, відстаючи на 2 перемоги від зони плей-оф. Наступний матч у внутрішній першості “Гран-Канарія” проведе проти “Бургаса”, який знаходиться в зоні вильоту.

Довідка

Дана гра стала 15-ю для Пустового в чемпіонаті Іспанії цього сезону за “Гран-Канарію”. Він в середньому набирає 9,5 очок та робить 4,3 підбирання при реалізації двоочкових 56,7 відсотків.

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