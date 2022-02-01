Виступ українця допоміг БК “Гран-Канарія” перервати серію поразок в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий допоміг “Гран-Канарії” здобути першу перемогу за вісім матчів у чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Клуб українця не вигравав у внутрішньому чемпіонаті з 13 листопада, але у домашній грі проти “Обрадойро” “Гран-Канарія” здобула перемогу 71:69.
Пустовий відіграв на майданчику 19 хвилин, набравши за цей час 9 очок (4/6 двоочкових, 1/2 штрафних), додавши до них 3 підбирання при 2 фолах.
Зауважимо, що “Гран-Канарія” піднялась на 11 позицію чемпіонату Іспанії, відстаючи на 2 перемоги від зони плей-оф. Наступний матч у внутрішній першості “Гран-Канарія” проведе проти “Бургаса”, який знаходиться в зоні вильоту.
Довідка
Дана гра стала 15-ю для Пустового в чемпіонаті Іспанії цього сезону за “Гран-Канарію”. Він в середньому набирає 9,5 очок та робить 4,3 підбирання при реалізації двоочкових 56,7 відсотків.