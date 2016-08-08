Вісім патрульних авто у Києві вночі переслідували втікача на Audi
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Водій Audi на Борщагівці у Києві влаштував за собою погоню з восьми патрулів, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Надзвичайна подія сталася вночі 7 серпня.
На Борщагівці патруль поліції помітив автомобіль Audi А6, який грубо порушував правила дорожнього руху. На прохання зупинити транспортний засіб водій влаштував перегони.
Вісім поліцейський автомобілів намагалися зупинити Audi. Автомобіль вдалося затримати лише на Берковцях.
Чоловік був затриманий і "оформлений".
Під час переслідування відбулося легке дотичне зіткнення автомобіля поліції і активіста, який допомагав затримати порушника.