Восемь патрульных авто в Киеве ночью преследовали беглеца на Audi

ЧП произошло ночью 7 августа.

На Борщаговке патруль полиции заметил автомобиль Audi А6, который грубо нарушал правила дорожного движения. На просьбу остановить транспортное средство водитель устроил гонки.

Восемь полицейский автомобилей пытались остановить Audi. Автомобиль удалось задержать только на Берковцах.

Мужчина был задержан и "оформлен".

Во время преследования произошло легкое касательное столкновение автомобиля полиции и активиста, который помогал задержать нарушителя.