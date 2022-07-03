Вищий Суд Справедливості скасував рішення щодо обмеження в'їзду українців до Ізраїлю

Цитата

«Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд Ізраїля скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!», - написав Зеленський у Twitter.

Деталі

Видання NEWSru.co.il повідомляє, що рішення суду передбачає, що громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без потреби подавати для цього особливе прохання. Таку практику було запроваджено рішенням глави МВС після початку війни в Україні.

Суд також зобов'язав відповідачів (державу) виплатити судові витрати у розмірі 20 тисяч шекелів.

Доповнення

В березні Ізраїль запровадив електронні дозволи для українців та заявив, що не прийматиме біженців.