Высший Суд Справедливости отменил решение об ограничении въезда украинцев в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский Высший Суд Справедливости отменил решение МВД об ограничении въезда граждан Украины в Израиль. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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«Приветствую решение Верховного суда государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает подлинную, развитую демократию!», - написал Зеленский в Twitter.
Детали
Издание NEWSru.co.il сообщает, что решение суда предусматривает, что граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине.
Суд также обязал ответчиков (государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.
Дополнение
В марте Израиль ввел электронные разрешения для украинцев и заявил, что не будет принимать беженцев.