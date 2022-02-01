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The New York Times

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Вірусну онлайн-гру Wordle продали за семизначну суму

Вірусну онлайн-гру Wordle продали за семизначну суму

Київ • УНН

 • 13508 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Американська газета New York Times оголосила про купівлю популярної онлайн-гри Wordle, пише УНН з посиланням на BBC Україна.

Деталі

Суму угоди не розкривають. У виданні сказали лише, що йдеться про семизначну суму.

Автор гри, програміст Джош Вордл повідомив, що працює над перенесенням гри зі свого сайту PowerLanguage на сайт газети.

У New York Times розповіли, що спочатку після "переїзду" гри на сайт видання вона буде безплатною для нових та "старих" гравців. За словами Вордла, він задоволений, що покупцем стала саме New York Times.

У Wordle можна грати лише раз на день. Завдання гравця - вгадати слово з п'яти літер. Щодня це нове слово, однакове для всіх користувачів у світі: тобто, користувачі гри з усього світу вгадують одне слово. Кожен гравець має шість спроб, щоб вгадати "слово дня".

Доступ до матеріалів New York Times, і до ігор зокрема, вже понад десять років є платним.

Доповнення

Онлайн-гра стала доступна для користувачів у жовтні минулого року і за кілька місяців стрімко набрала популярності. Якщо ще на початку листопада кількість користувачів Wordle не перевищувала сотні, то вже в середині листопада в неї грали понад 300 тисяч людей. Зараз аудиторія гри становить кілька мільйонів і продовжує швидко зростати.

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