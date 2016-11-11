Виробництво молока протягом січня-жовтня знизилось на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2016 року виробництво молока зменшилося на 2,3% — до 9,026 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, найбільші надої молока у січні-жовтні були зафіксовані у Вінницькій області — 734,9 тис. тонн, що на 2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, в Полтавській області — 675,9 тис. тонн, або на 0,4% більше, ніж у попередньому році та у Хмельницькій області — 511,9 тис. тонн, що на 1,4% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас, найменше було вироблено молока у Луганській області — 104,9 тис. тонн, або на 23,4% менше проти минулого року, у Донецькій області —177,2 тис. тонн, що на 17,6% менше, ніж торік та у Запорізькій області — 229,5 тис. тонн, що на 0,6% менше ніж за аналогічний період 2015 року.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО.
Нагадаємо, в Україні протягом січня-вересня 2016 року виробництво молока зменшилося на 2,2% — до 8,171 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом 2015 року.
Як повідомляв УНН, молоко в Україні подорожчає до кінця року.