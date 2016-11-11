Производство молока в течение января-октября снизилось на 2,3%

По данным Госстатистики, самые большие надои молока в январе-октябре были зафиксированы в Винницкой области - 734,9 тыс. тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в Полтавской области - 675,9 тыс. тонн, или на 0,4% больше, чем в прошлом году и в Хмельницкой области - 511,9 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, меньше всего было произведено молока в Луганской области - 104,9 тыс. тонн, или на 23,4% меньше чем в прошлом году, в Донецкой области -177,2 тыс. тонн, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году и в Запорожской области - 229,5 тыс. тонн, что на 0,6% меньше чем за аналогичный период 2015 года.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Напомним, в Украине в январе-сентябре 2016 г. производство молока уменьшилось на 2,2% - до 8,171 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщал УНН, молоко в Украине подорожает до конца года.