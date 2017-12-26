Виробництво бренді та коньяку у передноворічний період зросло на третину

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У листопаді цього року виробництво коньяку і бренді в Україні зменшилося на 7,6%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, однак відносно жовтня 2017 року — зросло майже на третину. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.