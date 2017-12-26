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Виробництво бренді та коньяку у передноворічний період зросло на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У листопаді цього року виробництво коньяку і бренді в Україні зменшилося на 7,6%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, однак відносно жовтня 2017 року — зросло майже на третину. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.

Виробництво бренді та коньяку у передноворічний період зросло на третину

Так, згідно з даними Держстату, зменшення виробництва коньяку і бренді у листопаді цього року на рівні 7,6% еквівалентне 330 тис. дол.

Натомість, порівняно з жовтнем 2017 року, виробництво коньяку і бренді зросло на 32,8%.

Як повідомляв УНН, виробництво горілки напередодні свят, зросло більше, ніж на чверть.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, ціни на алкоголь до новорічних свят не повинні рости.

Так, за словами експерта Олексія Безуглого, вартість звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.

 

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