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Производство бренди и коньяка в предновогодний период выросло на треть

Киев • УНН

 • 10051 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В ноябре этого года производство коньяка и бренди в Украине уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, однако относительно октября 2017 - выросло почти на треть. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

Производство бренди и коньяка в предновогодний период выросло на треть

Так, согласно данным Госстата, уменьшение производства коньяка и бренди в ноябре этого года на уровне 7,6% эквивалентно 330 тыс. долл.

Зато по сравнению с октябрем 2017 года, производство коньяка и бренди выросло на 32,8%.

Как сообщал УНН, производство водки в канун праздников, возросло более чем на четверть.

Напомним, по прогнозам экспертов, цены на алкоголь к новогодним праздникам не должны расти.

Так, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.

 

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