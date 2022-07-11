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Виробник побутової техніки Electrolux йде з рф

Виробник побутової техніки Electrolux йде з рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Шведський виробник побутової техніки Electrolux Professional оголосив про припинення діяльності у рф, пише УНН.

Цитата

"Після оцінки того, що безперервність бізнесу в росії в поточній ситуації неможлива, Electrolux Professional припиняє свою діяльність у країні. Таким чином, Electrolux Professional передає свою діяльність у росії місцевому керівництву. Це спричинить витрати у розмірі 35 млн шведських крон", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Президент і головний виконавчий директор Альберто Заната заявив, що "Electrolux Professional дотримується всіх санкцій та експортного контролю до росії". "Ми передбачимо, що в результаті війни і санкцій, що триває, ми не зможемо продавати і обслуговувати продукцію в росії в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Тому ми дійшли висновку, що контрольована передача дочірньої компанії групи в росії місцевому керівництву є найкращим способом забезпечити подальше дотримання нами санкцій", - зазначив він.

Окрім вартості виходу у розмірі 35 млн шведських крон, очікується, що рішення покинути росію не вплине на прибуток або рентабельність групи.

У Electrolux Professional у росії працює 25 співробітників, і в 2021 році продажі в країні становили приблизно 1% продажів групи.

Доповнення

Західний бізнес покидає ринок рф на тлі російського вторгнення в Україну 24 лютого та введених санкцій проти москви.

Ринок росії повністю покинули близько 70 технологічних компаній, 69 міжнародних компаній – частково.

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