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Производитель бытовой техники Electrolux уходит из рф

Производитель бытовой техники Electrolux уходит из рф

Киев • УНН

 • 123335 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional объявил о прекращении деятельности в рф, пишет УНН.

Цитата

"После оценки того, что непрерывность бизнеса в россии в текущей ситуации невозможна, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в россии местному руководству. Это приведет к расходам в размере 35 млн шведских крон", – говорится в сообщении.

Детали

Президент и главный исполнительный директор Альберто Заната заявил, что "Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортный контроль в отношении россии". "Мы предположим, что в результате продолжающейся войны и санкций мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в россии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому мы пришли к выводу, что контролируемая передача дочерней компании группы в рф местному руководству является лучшим способом обеспечить дальнейшее соблюдение нами санкций", - отметил он.

Кроме стоимости выхода в размере 35 млн шведских крон, ожидается, что решение покинуть россию не повлияет на прибыль или рентабельность группы.

В Electrolux Professional в россии работает 25 сотрудников, и в 2021 году продажи в стране составляли примерно 1% продаж группы.

Дополнение

Западный бизнес покидает рынок россии на фоне российского вторжения в Украину 24 февраля и введенных санкций против москвы.

Рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично.

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