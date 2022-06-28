Цифрова блокада: ринок рф уже повністю покинуло близько 70 технологічних компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Ринок росії повністю покинули близько 70 технологічних компаній, 69 міжнародних компаній – частково. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, додавши, що офіційно зверталися до понад 540 компаній.
Цитата
«Загальна кількість листів світовим компаніям, що ми надіслали: 542. Повністю підтримали та покинули російський ринок: 66. Частково підтримали: 69», - повідомили в Мінцифрі.
Доповнення
Порівняно з даними за квітень, наданими Мінцифри, кількість компаній, що повністю покинули ринок росії, зросла на понад десяток.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram заявляв, що цифрова блокада відкине росію на 30 років назад.