Цифрова блокада: ринок рф уже повністю покинуло близько 70 технологічних компаній

Цитата

«Загальна кількість листів світовим компаніям, що ми надіслали: 542. Повністю підтримали та покинули російський ринок: 66. Частково підтримали: 69», - повідомили в Мінцифрі.

Доповнення

Порівняно з даними за квітень, наданими Мінцифри, кількість компаній, що повністю покинули ринок росії, зросла на понад десяток.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram заявляв, що цифрова блокада відкине росію на 30 років назад.