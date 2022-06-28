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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 47629 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цифровая блокада: рынок рф уже полностью покинуло около 70 технологических компаний

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, добавив, что официально обращались более чем к 540 компаниям.

Цитата

«Общее количество писем, посланным нам мировым компаниям: 542. Полностью поддержали и покинули российский рынок: 66. Частично поддержали: 69», - сообщили в Минцифре.

Дополнение

По сравнению с данными за апрель, предоставленными Минцифрой, количество компаний, полностью покинувших рынок россии, возросло более чем на десяток.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram заявлял, что цифровая блокада отбросит россию на 30 лет назад.

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