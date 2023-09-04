Вірменію закликають приєднатися до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Голова Європейського комітету з розвитку НАТО Ґюнтер Фелінґер виступив за розширення Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив у соціальній мережі Х (раніше Twitter – ред.), повідомляє УНН.
Деталі
Президент Європейського комітету з розвитку НАТО Ґюнтер Фелінґер звернувся до Вірменії із закликом вступити до Альянсу.
Цитата
«Лише спільне членство Вірменії та Азербайджану в НАТО та вигнання росії з Південного Кавказу може забезпечити мир на Кавказі», - наголосив Фелінґер.
Доповнення
Нині членами НАТО є 31 держава. Ці країни, що називають «союзниками по НАТО», є суверенними державами, які у рамках НАТО спільно обговорюють політичні і безпекові питання і ухвалюють колективні рішення на основі консенсусу. НАТО заснували 4 квітня 1949 року 12 країн Європи і Північної Америки.
Нагадаємо
30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою.
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