Вірменія заявила про загибель свого військового після обстрілу зі сторони Азербайджану

Деталі

“1 вересня близько 11:10 (10:10 за київським часом) азербайджанські ЗС в черговий раз спровокували стрілянину зі снайперських гвинтівок і іншої вогнепальної зброї по вірменським позиціям в Арарат районі, зокрема на ділянці Ерасх вірмено-азербайджанського кордону. У результаті смертельне вогнепальне поранення отримав контрактник, молодший сержант Гегам Саакян”, — йдеться в повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Як наголошується в заяві, “Міноборони рішуче засуджує дії азербайджанської сторони і попереджає, що вони не залишаться без відповіді, а вся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану”.

Довідка

Ситуація на кордоні двох країн залишається неспокійною з 12 травня. Тоді вірменське військове відомство заявило, що азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюнікської області. З того часу обидві сторони періодично повідомляють про інциденти.