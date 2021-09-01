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Вірменія заявила про загибель свого військового після обстрілу зі сторони Азербайджану

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міноборони Вірменії заявило в середу про загибель вірменського військовослужбовця у результаті пострілу снайпера азербайджанських ЗС на ділянці Ерасх поруч з кордоном з Нахічевані, пише УНН.

Деталі

“1 вересня близько 11:10 (10:10 за київським часом) азербайджанські ЗС в черговий раз спровокували стрілянину зі снайперських гвинтівок і іншої вогнепальної зброї по вірменським позиціям в Арарат районі, зокрема на ділянці Ерасх вірмено-азербайджанського кордону. У результаті смертельне вогнепальне поранення отримав контрактник, молодший сержант Гегам Саакян”, — йдеться в повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Як наголошується в заяві, “Міноборони рішуче засуджує дії азербайджанської сторони і попереджає, що вони не залишаться без відповіді, а вся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану”.

Довідка

Ситуація на кордоні двох країн залишається неспокійною з 12 травня. Тоді вірменське військове відомство заявило, що азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюнікської області. З того часу обидві сторони періодично повідомляють про інциденти.

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