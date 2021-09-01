Армения заявила о гибели своего военного после обстрела со стороны Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Минобороны Армении заявило в среду о гибели армянского военнослужащего в результате выстрела снайпера азербайджанских ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью, пишет УНН.
Детали
“1 сентября около 11:10 (10:10 по киевскому времени) азербайджанские ВС в очередной раз спровоцировали стрельбу из снайперских винтовок и другого огнестрельного оружия по армянским позициям в Араратском районе, в частности на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В результате смертельное огнестрельное ранение получил контрактник, младший сержант Гегам Саакян”, — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Как отмечается в заявлении, “Минобороны решительно осуждает действия азербайджанской стороны и предупреждает, что они не останутся без ответа, а вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана”.
Справка
Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.