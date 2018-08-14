Вирішив поглузувати: одесита затримали за "мінування" ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка через неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в торговельному центрі на вулиці Пантелеймонівській в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативникам Приморського відділу поліції в м. Одесі вдалося встановити місцеперебування та затримати правопорушника. Ним виявився 52-річний одесит. Як пізніше встановили поліцейські, затриманий заради власної розваги вирішив поглузувати з правоохоронців, повідомивши про замінування", - зазначили в поліції.
За цим фактом триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
Нагадаємо, на спецлінію "102" повідомили про те, що одне із приміщень торгового центру на вулиці Пантелеймонівській в Одесі заміновано небезпечною вибуховою речовиною. Під час обстеження будівлі фахівці Вибухотехнічної служби не виявили вибухових пристроїв, які загрожують життю та здоров’ю громадян.