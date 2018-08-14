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Решил посмеяться: одессита задержали за "минирование" ТЦ

Киев • УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о подготовке взрыва в торговом центре на улице Пантелеймоновской в ​​Одессе. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Решил посмеяться: одессита задержали за "минирование" ТЦ

"Принятыми оперативно-розыскными мерами оперативникам Приморского отдела полиции в г. Одессе удалось установить местонахождение и задержать правонарушителя. Им оказался 52-летний одессит. Как позже установили полицейские, задержанный ради собственного развлечения решил посмеяться над правоохранителями, сообщив о заминировании", - отметили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности.

Напомним, по спецлинии "102" сообщили о том, что одно из помещений торгового центра на улице Пантелеймоновской в Одессе заминировано опасным взрывчатым веществом. При обследовании здания специалисты взрывотехнической службы не обнаружили взрывных устройств, которые угрожают жизни и здоровью граждан.

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