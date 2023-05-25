Винищувачі F-16 не є якоюсь магічною паличкою у війні - генерал Міллі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Винищувачів F-16 не є якоюсь панацеєю, чи магічною паличкою у війні. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференція за результатами засідання «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
Цитата
«Важливо пам’ятати, що винищувачі F-16 – не є якась панацея, чи магічна паличка. Немає якоїсь магічної зброї. Коли ми дивимося та шукаємо шляхи вирішення проблеми, а вданому випадку йдеться про війну, то звичайно дуже важливо розуміти, як вигнати росіян з території України. Ми розуміємо, яку кількість літаків необхідно для того, аби закривати українське небо», - сказав Міллі.
Він зазначив, що США підходить покроково до того, що надає Україні.
«Йдеться про загальний підхід, тобто якщо ми говорили про F-16, а їх у нас запрошували вже давно, то відповідно не було б ніяких Bradley, Abrams і тому подібне», - розповів Міллі.
Доповнення
Міллі заявляв, що вартість десятьох винищувачів F-16 надзвичайно велика, тому найшвидший та найдешевший спосіб – це надавати системи ППО для того, щоб закривати небо над Україною.
21 травня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що питання про те, чи буде якийсь з літаків F-16 відправлений Україні безпосередньо із США ще не вирішено.
Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив у понеділок, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться «у кращому випадку кілька місяців».