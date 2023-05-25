Истребители F-16 не являются какой-то магической палочкой в войне - генерал Милли

Цитата

«Важно помнить, что истребители F-16 – не являются какой-то панацеей, или магической палочкой. Нет какого-то магического оружия. Когда мы смотрим и ищем пути решения проблемы, а в данном случае речь идет о войне, то конечно очень важно понимать, как выгнать россиян с территории Украины. Мы понимаем, какое количество самолетов необходимо для того, чтобы закрывать украинское небо», - сказал Милли.

Он отметил, что США подходит пошагово к тому, что предоставляет Украине.

«Речь идет об общем подходе, то есть если мы говорили о F-16, а их у нас запрашивали уже давно, то соответственно не было бы никаких Bradley, Abrams и тому подобное», - рассказал Милли.

Дополнение

Милли заявлял, что стоимость десяти истребителей F-16 чрезвычайно велика, поэтому самый быстрый и дешевый способ – это предоставлять системы ПВО для того, чтобы закрывать небо над Украиной.

21 мая советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о том, будет ли какой-то из самолетов F-16 отправлен Украине непосредственно из США еще не решен.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в понедельник, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится «в лучшем случае несколько месяцев».