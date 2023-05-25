F-16 дуже дорогі, дешевше й ефективніше надавати Україні системи ППО: генерал Міллі про захист українського неба

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«Коли ми говоримо про проблему, яка зараз є дуже важливою для України – це власне захист українського неба. Так, ми маємо знайти найшвидший і найдешевший спосіб для того, аби убезпечити український наземний простір…. Ми справді знайшли спосіб захищати українське небо за допомогою систем ППО», - розповів Міллі.

Міллі зазначив, що вартість десятьох винищувачів F-16 надзвичайно велика.

«Це мільярди доларів. Ми знаємо, що якщо ми хочемо протистояти росіянам у повітрі, то треба мати дуже багато таких винищувачів. Тому підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що найшвидшим, найефективнішим та найдешевшим способом є власне вкладати у системи ППО й надавати Україні такі системи для того, щоб закривати небо над Україною», - сказав Міллі.

Окрім того, він зазначив, що потрібно часу для того, щоб навчити достатньою кількість плотів.

Доповнення

21 травня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що питання про те, чи буде якийсь з літаків F-16 відправлений Україні безпосередньо із США ще не вирішено.

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив у понеділок, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться «у кращому випадку кілька місяців».