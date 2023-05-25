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F-16 дуже дорогі, дешевше й ефективніше надавати Україні системи ППО: генерал Міллі про захист українського неба

F-16 дуже дорогі, дешевше й ефективніше надавати Україні системи ППО: генерал Міллі про захист українського неба

Київ • УНН

 • 616787 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Вартість десятьох винищувачів F-16 надзвичайно велика, тому найшвидший та найдешевший спосіб – це надавати системи ППО для того, щоб закривати небо над Україною. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференція за результатами засідання «Рамштайн», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Коли ми говоримо про проблему, яка зараз є дуже важливою для України – це власне захист українського неба. Так, ми маємо знайти найшвидший і найдешевший спосіб для того, аби убезпечити український наземний простір…. Ми справді знайшли спосіб захищати українське небо за допомогою систем ППО», - розповів Міллі.

Міллі зазначив, що вартість десятьох винищувачів F-16 надзвичайно велика.

«Це мільярди доларів. Ми знаємо, що якщо ми хочемо протистояти росіянам у повітрі, то треба мати дуже багато таких винищувачів. Тому підбивши фінансові підсумки, ми розуміємо, що найшвидшим, найефективнішим та найдешевшим способом є власне вкладати у системи ППО й надавати Україні такі системи для того, щоб закривати небо над Україною», - сказав Міллі.

Окрім того, він зазначив, що потрібно часу для того, щоб навчити достатньою кількість плотів.

Доповнення

21 травня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що питання про те, чи буде якийсь з літаків F-16 відправлений Україні безпосередньо із США ще не вирішено.

Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив у понеділок, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться «у кращому випадку кілька місяців».

Українські Національні Новини

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