F-16 очень дорогие, дешевле и эффективнее предоставлять Украине системы ПВО: генерал Милли о защите украинского неба

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«Когда мы говорим о проблеме, которая сейчас очень важна для Украины – это собственно защита украинского неба. Да, мы должны найти самый быстрый и дешевый способ для того, чтобы обезопасить украинское наземное пространство…. Мы действительно нашли способ защищать украинское небо с помощью систем ПВО», - рассказал Милли.

Милли отметил, что стоимость десяти истребителей F-16 чрезвычайно велика.

«Это миллиарды долларов. Мы знаем, что если мы хотим противостоять русским в воздухе, то надо иметь очень много таких истребителей. Поэтому подведя финансовые итоги, мы понимаем, что самым быстрым, эффективным и дешевым способом является собственно вкладывать в системы ПВО и предоставлять Украине такие системы для того, чтобы закрывать небо над Украиной», - сказал Милли.

Кроме того, он отметил, что нужно время для того, чтобы обучить достаточное количество плотов.

Дополнение

21 мая советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о том, будет ли какой-то из самолётов F-16 отправлен Украине непосредственно из США ещё не решён.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил в понедельник, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится «в лучшем случае несколько месяцев».