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Він для нас усіх терорист і розмови з ним не може бути: Зеленський про путіна

Київ • УНН

 • 452831 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін є терористом, який ніколи не дотримується свого слова. Він збрехав усьому світу про те, що не планує розв'язувати війну проти України, заявив в інтерв’ю іноземним журналістам Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"З президентом путіним сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист. Після того, як він сказав усьому світу, що "не збирається захоплювати території", "ніколи не буде повномасштабної війни", "не можна розв'язати повномасштабну війну у 21-сторіччі на Європейському континенті", - зазначив Зеленський.

Деталі

Як відзначив Президент, після своєї брехні путін розпочав велику війну, яка призвела до жертв, масових поховань й ракетних ударів по цивільних.

"Назвав це "спеціальною воєнною операцією". Він мандрівник у своїх кривавих назвах. Придумує назву, щоб виправдовувати свої дії. Виправдання цій людині вже немає... На сьогодні він терорист. Про що говорити? Терорист, який не тримає слова", - додав Зеленський.

Голова держави наголосив, що від початку свого президентства намагався не просто налагодити діалог – а знайти предметне рішення складного геополітичного питання, знайти вихід з цієї ситуації.

“Я хотів, щоб ми змогли поважати порядок, поважати статут ООН. Я хотів, щоб вони вийшли з наших територій. Я хотів, щоб ми це вирішили виключно дипломатією. Всі мої намагання, дзвінки, навіть перезавантаження Мінської групи – це не десятки зустрічей. Це були сотні. Це була велика кількість зустрічей, де це просто було, як пустеля. Тебе не чують, а ти в’язнеш у цьому діалозі, який не має ніякого результату. На цих майданчиках ми повинні були щоразу мотивувати наші групи, тому що ніхто вже не хотів з ними зустрічатися. Всі розмови були ні про що. Вони лише думають про те, як повернути радянський вплив”, – зазначив голова держави.

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