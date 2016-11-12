Викрито схему ухилення від сплати податків на суму понад 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Харківській області співробітники податкової міліції викрили схему з ухилення від сплати податків при проведенні операцій з металобрухтом. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що посадові особи підприємства, яке займається відновленням відсортованих відходів, завищили валові витрати підприємства в результаті проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.
Крім того, зловмисники відобразили недостовірні дані в податкових розрахунках при закупівлі металобрухту у громадян. Такі дії дозволили керівникам підприємства ухилитися від сплати податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб на загальну суму понад чотири мільйони гривень, що є особливо великим розміром.
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“В результаті проведених двох обшуків було виявлено та вилучено 190 тонн брухту чорного металу, вартістю 760 тисяч гривень, комп’ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи,” — повідомив С.Білан.
В даний час встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.