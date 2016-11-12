Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при проведении операций с металлоломом. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается восстановлением отсортированных отходов, завысили валовые расходы предприятия в результате проведения бестоварных операций с фиктивными предприятиями.
Кроме того, злоумышленники отразили недостоверные данные в налоговых расчетах при закупке металлолома у граждан. Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на доходы физических лиц на общую сумму более четырех миллионов гривен, что является особо крупным размером.
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"В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 190 тонн лома черного металла, стоимостью 760 000 гривен, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи", - сообщил С.Билан.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.