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Викрито працівників інтернет-магазину, які продавали наркотичні речовини по всій Україні

Викрито працівників інтернет-магазину, які продавали наркотичні речовини по всій Україні

Київ • УНН

 • 7504 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці виявили працівників інтернет-магазину, які продавали наркотичні і психотропні речовини по всій Україні. Про це УНН повідомили працівники правління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Організатор, збувач та оператор знаходились у Києві. Тривалий час магазин діяв у всесвітній мережі, реклама проходила на різних форумах та на стінах будинків у таких містах України, як Київ, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Миколаїв та інших. Оплату наркозлочинці отримували у криптовалюті “bitcoin”, яку потім виводили на картку одного з популярних банків держави, з абонентами спілкувалися за допомогою месенджерів. Замовлення відправляли кур’єрськими службами, також торгували шляхом “закладок”, тобто безконтактного збуту.

Під час обшуку у штаб-квартирі інтернет-наркоторгівців вилучено наркотичні і психотропні речовини. На “чорному” ринку все це коштувало би приблизно 500 тисяч гривень.

Також вилучено оргтехніку, зошити із записами, товарно-транспортні накладні тощо. Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України, відповідно до якої правопорушникам може загрожувати позбавлення волі на термін до 12 років.

Українські Національні Новини

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