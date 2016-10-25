Разоблачили работников интернет-магазина, которые продавали наркотики по всей Украине

Организатор, сбытчики и оператор находились в Киеве. Долгое время магазин действовал во всемирной сети, реклама проходила на различных форумах и на стенах домов в таких городах Украины, как Киев, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Николаев и другие. Оплату наркопреступники получали в криптовалюте "bitcoin", которую потом выводили на карточку одного из популярных банков страны, с абонентами общались с помощью мессенджеров. Заказ отправляли курьерскими службами, также торговали путем "закладок", то есть бесконтактного сбыта.

Во время обыска в штаб-квартире интернет-наркоторговцев изъяли наркотические и психотропные вещества. На "черном" рынке все это стоило бы примерно 500 тыс. гривен.

Также изъяли оргтехнику, тетради с записями, товарно-транспортные накладные и т.д. Открыли уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины, согласно которой правонарушителям может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.