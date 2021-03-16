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Викрав людину та вимагав понад 1,5 млн грн: затримано співробітника СБУ, який діяв в інтересах російської компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Правоохоронці затримали оперуповноваженого Служби безпеки України, який викрав людину та вимагав у потерпілого гроші в сумі 40 тисяч євро та 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Цитата: 

"Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого Департаменту захисту національної державності СБУ, який викрав мешканця міста Харків та погрозами вимагав у нього гроші", - йдеться в повідомленні.

Деталі 

Встановлено, що минулого року з метою незаконного збагачення правоохоронець вступив у злочинну змову з трьома цивільними особами. Діючи у вказаній групі осіб він викрав та незаконно позбавив волі колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії.

Надалі, під час незаконного утримання потерпілого всупереч його волі він вимагав передати їм 40 000 євро та 1 600 000 гривень, які представники вказаної компанії помилково вважали своєю власністю. При цьому процес вимагання супроводжувався погрозами насильства над потерпілим, обмеженням його прав, свобод та законних інтересів, погрозами вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Після того, як громадянин погодився через деякий час сплатити всю суму коштів, його відпустили.

Попри те, що працівник СБУ переховувався від правоохоронних органів, його було затримано на підставі рішення слідчого судді, а згодом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Як зазначили в ДБР, наразі усім фігурантам провадження повідомлено про підозру у незаконному викрадені та позбавлені волі людини, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України), а також у вимаганні з погрозою насильства, вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).

У випадку доведення в суді винуватості підозрюваним загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Доповнення 

Правоохоронці у Львівській області викрили злочинне угрупування, яке “спеціалізувалося” на вимагання коштів з громадян, організовували їх викрадення.

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