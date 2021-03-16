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Похитил человека и требовал более 1,5 млн грн: задержан сотрудник СБУ, который действовал в интересах российской компании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Правоохранители задержали оперуполномоченного Службы безопасности Украины, который похитил человека и требовал у потерпевшего деньги в сумме 40 тысяч евро и 1 миллион 600 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Цитата:

"Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя города Харьков и угрозами требовал у него деньги", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании.

В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 тысяч евро и 1 миллион 600 тысяч гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами насилия над потерпевшим, ограничением его прав, свобод и законных интересов, угрозами убийства и причинения тяжких телесных повреждений.

После того, как гражданин согласился через некоторое время выплатить всю сумму средств, его отпустили.

Несмотря на то, что сотрудник СБУ скрывался от правоохранительных органов, он был задержан на основании решения следственного судьи, впоследствии ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Как отметили в ГБР, сейчас всем фигурантам производства сообщено о подозрении в незаконном похищении и лишении свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины), а также в вымогательстве с угрозой насилия, убийства и причинения тяжких телесных повреждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

В случае доказательства в суде виновности подозреваемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Дополнение

Правоохранители во Львовской области разоблачили преступную группировку, которая "специализировалась" на вымогательство средств с граждан, организовывали их похищения.

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