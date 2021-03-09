Прикидались копами, викрадали людей та вимагали гроші: на Львівщині затримали банду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Правоохоронці у Львівській області викрили злочинне угрупування, яке “спеціалізувалося” на вимагання коштів з громадян, організовували їх викрадення. Про це інформує пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, діяльність угруповання організував та координував “смотрящий” за Личаківською виправною колонією. Там він із числа засуджених підібрав учасників групи з чотирьох місцевих мешканців. “Спеціалізувалися” злочинці на вимагання коштів з громадян, навіть організовували їх викрадення, повідомили в поліції. Також у поле зору зловмисників потрапляли наркозалежні особи.
Зокрема, повідомляється, що зловмисники хотіли схилити мешканця Рівненщини до протиправної діяльності, пов’язаної із придбанням та розповсюдженням наркотиків. Так, двоє з них представлялися продавцями “товару”, решта — працівниками поліції. Під час зустрічі з потерпілим, фігуранти силою посадили чоловіка в авто і вивезли у напрямку міста. Дорогою учасники угруповання вимагали 10 000 доларів США, за що обіцяли допомогти потерпілому уникнути кримінальної відповідальності за придбання наркотиків. Під тиском зловмисників, чоловік попросив дружину перерахувати на їхній рахунок частину коштів — 25 000 грн, які в подальшому фігуранти зняли в одному із банкоматів.
5 березня поліцейські затримали учасників угруповання. У зловмисників вилучили імітаційне посвідчення поліцейського, кайданки та гроші. Всі четверо учасників ОЗГ були затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманим про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше у Харкові провели поліцейську спецоперацію для затримання злочинного угруповання. Його учасники “спеціалізувалися” на вимаганні коштів та виконанні злочинів на замовлення — пошкодження майна громадян.
Серед потерпілих — співробітник прикордонної служби, якому зловмисники спалили автомобіль. Поліцейські вже затримали організатора та трьох його учасників.