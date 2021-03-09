Притворялись копами, похищали людей и требовали деньги: во Львовской области задержали банду

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Правоохранители во Львовской области разоблачили преступную группировку, которая “специализировалась” на вымогательстве средств с граждан, организовывала их похищения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, деятельность группировки организовал и координировал “смотрящий” за Лычаковской исправительной колонией. Там он из числа осужденных подобрал участников группы из четырех местных жителей. “Специализировались” преступники на вымогательство средств с граждан, даже организовывали их похищения, сообщили в полиции. Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица.

В частности, сообщается, что злоумышленники хотели склонить жителя Ровенской области к противоправной деятельности, связанной с приобретением и распространением наркотиков. Так, двое из них представлялись продавцами “товара”, остальные — работниками полиции. Во время встречи с потерпевшим, фигуранты силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали 10 000 долларов США, за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников, мужчина попросил жену перечислить на их счет часть средств — 25 000 грн, которые в дальнейшем фигуранты сняли в одном из банкоматов.

5 марта полицейские задержали участников группировки. У злоумышленников изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги. Все четверо участников ОПГ были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее в Харькове провели полицейскую спецоперацию по задержанию преступной группировки. Её участники “специализировались” на вымогательстве и выполнении преступлений на заказ — повреждения имущества граждан.

Среди пострадавших — сотрудник пограничной службы, которому злоумышленники сожгли автомобиль. Полицейские уже задержали организатора и трех его участников.

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